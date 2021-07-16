Видеозапись работы коммунальщика стала вирусной. В комментариях к сообщению киевляне отметили, что работник КП всего лишь делал то, что ему сказали.
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Представители КП "Плесо" отметили, что работал не их сотрудник.
Вероятно, боролся с прорастающей травой
- Коммунальщика, чья работа, на первый взгляд, выглядит совсем нелепой, сняли на Трухановом острове перед входом на пешеходный мост.
- Некоторые киевляне высмеяли способ кошения травы, которым работал человек. Впрочем, нашлись и те, что поддержали оператора мотокосилки. По словам пользователей, вероятно, мужчина пытался выборочно срезать траву в местах, где она пробивалась сквозь песок.
В каком предприятии работает Коммунальщик, неизвестно.
Наши работники носят экипировку синего цвета. А именно футболки с логотипом "Плесо" на спинах. Почему мужчина пашет песок, мы не в курсе,
– отметили в КП "Плесо" в комментарии "Сегодня".
Смотрите видео, как киевский коммунальщик работал газонокосилкой в песке: