Відеозапис роботи комунальника став вірусним. У коментарях до допису кияни зазначили, що працівник КП всього лише робив те, що йому сказали.

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Представники КП "Плесо" зазначили, що працював не їх співробітник.

Ймовірно, боровся з травою, що проростає

Комунальника, чия робота, на перший погляд, виглядає зовсім безглуздою, зафільмували на Трухановому острові перед входом на Пішохідний міст.

Деякі кияни висміяли спосіб косіння трави, в який працював чоловік. Втім, знайшлися й ті, що підтримали оператора мотокосарки. За словами користувачів, ймовірно, чоловік намагався вибірково зрізати траву у місцях, де вона пробивалася крізь пісок.

У якому підприємстві працює комунальник, невідомо.

Наші працівники носять екіпіровку синього кольору. А саме футболки з логотипом "Плесо" на спинах. Чому чоловік оре пісок, ми не в курсі,

– зазначили у КП "Плесо" в коментарі "Сьогодні".

Дивіться відео, як київський комунальник працював газонокосаркою у піску: