Пролетел 28 этажей: в киевской многоэтажке сорвался лифт

В одной из Киевских многоэтажек сорвался лифт. Он пролетел 28 этажей прежде чем разбиться.

Происшествие якобы произошло на улице Срибнокильской. Пока официальной информации от правоохранителей или спасателей не поступало.

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Что известно о падении лифта в Киеве

В жилом доме 1 по улице Срибнокильской в Киеве в подъезде 4 сорвался лифт и пролетел 28 этажей, в результате чего разбита кабина лифта. Нанесены значительные материальные убытки имуществу совладельцев,

– говорится в сообщении.

В Киеве упал лифт с 28 этажа: смотрите видео

Информация о пострадавших отсутствует. Также в сети опубликовали фото с последствиями инцидента.

В Киеве сорвался лифт / Фото из соцсетей

Пока отсутствует какая-либо официальная информация о чрезвычайной ситуации от правоохранителей или спасателей. 24 Канал пытался связаться с ГСЧС, впрочем, ответа не получил.

К слову, 10 августа в Киеве произошел пожар на 21 этаже многоэтажки на 21 этаже в Днепровском районе. Для его ликвидации было привлечено 43 спасателя и 10 единиц специальной и основной пожарно-спасательной техники. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.