Впрочем, коммунальщики не оценили искусство и сразу же его демонтировали. Между тем полиция разыскивает организаторов перфоманса.

Ранее мы писали об этом Сердечко вместо круга: в центре Киева заметили необычный светофор – фото

За сердечко штраф

Им грозит штраф за выходку. Такая форма светофора не соответствует стандартам.

В Центре организации дорожного движения сообщили следующее:

Вчера мы обнаружили незаконно наложенный трафарет в форме сердца, который сразу же убрали и восстановили нормальную работу объекта в соответствии с действующим ГОСТ. Кто именно сделал подобное – разбирается полиция,

– отметили в ЦОДР, информирует "Вечерний Киев".

В то же время полицейские уже зафиксировали факт нанесения ущерба коммунальному имуществу и приняли заявление от коммунальщиков.

Светофор в Киеве 07.07.2021 / Скриншот сториз с инстаграма

Уже не в первый раз

К слову, несколько лет назад, в июле 2019-го, возле Бессарабского рынка уже устанавливали светофор с сердечками. Но и тогда его сразу демонтировали, так как такая конструкция не отвечала действующим стандартам.