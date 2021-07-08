Втім, комунальники не оцінили мистецтво й одразу ж його демонтували. Тимчасом поліція розшукує оргрнаізаторів перфомансу.
Раніше ми писали про це Сердечко замість кола: у центрі Києва помітили незвичний світлофор – фото
За сердечко штраф
Їм загрожує штраф за витівку. Така форма світлофора не відповідає стандартам.
У Центрі організації дорожнього руху повідомили наступне:
Вчора ми виявили незаконно накладений трафарет у формі серця, який одразу ж прибрали та відновили належне функціонування об’єкту відповідно до діючого ДСТУ. Хто саме зробив подібне — розбирається поліція,
— зазначили в ЦОДР, інформує "Вечірній Київ".
Водночас поліціянти вже зафіксували факт завдання збитків комунальному майну та прийняли заяву від комунальників.
Світлофор у Києві 07.07.2021 / Скриншот сторіз з інстаграму
Вже не вперше
До слова, декілька років тому, у липні 2019-го, біля Бессарабського ринку вже встановлювали світлофор із сердечками. Але й тоді його відразу демонтували, адже така конструкція не відповідала чинним стандартам.