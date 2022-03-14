В Киеве и Василькове воздушная тревога: все в укрытие
14 марта 2022 , 11:33Читати новину українською
В Киеве и Василькове объявили воздушную тревогу. Всех людей призывают немедленно пройти в укрытие.
Соответствующую информацию власти сообщили в 11:26 и 11:30 14 марта по Киеву. Всех людей призывают реагировать на сирены.
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В Киеве и Василькове раздаются сирены
Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!
– заявили в КГГА.
Такую же инструкцию сообщили для людей в Василькове под Киевом.
Что делать, если услышали звук сирены – смотрите видео