В Киеве, Виннице, Днепре, Харькове – тревога: прячьтесь в укрытие
11 марта 2022 , 11:02Читати новину українською
Источник:КГГА
В Киеве, Виннице, Харькове и Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. Людям необходимо укрыться в убежищах.
Сирены в городах начали выть около 10:58.
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Алгоритм действий
Нужно засесть в укрытии и не выходить оттуда до "отбоя" тревоги. О нем скажут на официальных ресурсах, также прозвучит вторая сирена.
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