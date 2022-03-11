В Киеве, Виннице, Днепре, Харькове – тревога: прячьтесь в укрытие

В Киеве, Виннице, Харькове и Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. Людям необходимо укрыться в убежищах.

Сирены в городах начали выть около 10:58.

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Алгоритм действий

Нужно засесть в укрытии и не выходить оттуда до "отбоя" тревоги. О нем скажут на официальных ресурсах, также прозвучит вторая сирена.

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