В Киеве музыкант исполнил композицию прямо на руинах жилого дома. Мужчина играл на виолончели, а на фоне киевлянин собирал вещи в своей разрушенной квартире. Впечатляющее видео опубликовали в сети.

Трогательные видео снял шоумен Денис Дудинский. В его фейсбуке кадры стали популярны.

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Украинцы и пользователи сети из других стран активно комментируют и распространяют сообщение.

Киев. Война и музыка. Это самое красивое и ужасное, что я видел и снимал в Украине,

– написал Дудинский.

На опубликованных кадрах видно, как музыкант играет на виолончели, сидя прямо на руинах жилого дома. На фоне виден мужчина, который в разрушенной от обстрелов врага квартире собирает свои вещи.

В Киеве виолончелист сыграл на руинах жилого дома: смотрите видео Дениса Дудинского

Виолончелист сыграл в Киеве / Фото Дениса Дудинского