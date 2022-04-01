Зворушливі відео зняв шоумен Денис Дудинський. У його фейсбуці кадри стали популярними.

Актуально Частина мого життя, – будинок Валерія Харчишина з "Другої ріки" повністю зруйнували окупанти

Українці та користувачі мережі з інших країн активно коментують та поширюють допис.

Київ. Війна і музика. Це найгарніше і найжахливіше, що я бачив і знімав в Україні,

– написав Дудинський.

На опублікованих кадрах видно, як музикант грає на віолончелі, сидячи просто на завалах житлового дому. На фоні видно чоловіка, який у зруйнованій від обстрілів ворога квартирі збирає свої речі.

У Києві віолончеліст зіграв на руїнах житлового будинку: дивіться відео Дениса Дудинського



Віолончеліст зіграв у Києві / Фото Дениса Дудинського