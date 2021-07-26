В Киеве владелец автосалона отобрал BMW и занимался вымогательством

В Киеве владелец автосалона взял у знакомого BMW, якобы покататься по делам, но не вернул машину. Злоумышленник ее продал и еще и требовал у пострадавшего деньги.

Горе-бизнесмен, после "аренды" машины, вернулся с "помощниками" и требовал отдать ему вымышленный долг – 20 тысяч долларов. Под угрозами физической расправы, которую, учитывая все обстоятельства, потерпевший воспринимал довольно реально, человек написал расписку.

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Требовал переписать на себя автомобиль

На этом история не закончилась. Автомобиль так и остался присвоенным злоумышленником, который через некоторое время начал нагло требовать еще и официального оформления на него документов на транспортное средство. Пострадавший отказался.

Злоумышленник незаконно продал присвоеный автомобиль посторонним лицам. За этот короткий срок транспортное средство перепродавали несколько раз.

В салоне были еще машины

Полиция нашла машину и обнаружила, что в автосалоне, который принадлежит вымогателю, находятся еще 5 транспортных средств премиум-класса, законность пребывания которых на территории Украины сомнительна. По этому поводу проводится проверка.

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Что грозит бизнесмену

Его деятельность правоохранители "оценили" двумя статьями – "вымогательство" и "незаконное завладение транспортным средством".