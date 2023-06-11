В Киеве водитель Mercedes избил шофера эвакуатора: причина удивила

В Киеве водитель Mercedes ударил шофера эвакуатора. И все потому, что ему не понравилось, как стоял спецтранспорт.

В результате правоохранители задержали злоумышленника. Уже начато досудебное расследование.

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В Киеве мужчина избил водителя эвакуатора

Вечером 8 июня на улице Большая Васильковская 39-летний киевлянин увидел, что впереди перекрыт участок дороги эвакуатором. Мужчине это не понравилось, поэтому он начал сигналить и нецензурно выражать свои претензии водителю эвакуатора, а затем ударил его.

Правоохранители уже нашли нарушителя и начали расследование по статье об умышленном нанесении побоев или причинении легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу или гражданину, исполняющему гражданский долг, в связи с их служебной или общественной деятельностью.



Правоохранители задержали нарушителя / фото полиции

Во Львове пьяный водитель Porsche Cayenne разбил 3 автомобиля

Напомним, что ранее львовские правоохранители задержали пьяного водителя Porsche Cayenne. Мужчина, убегая от патрульных, разбил 3 автомобиля, а затем – помочился на авто превентивной полиции.

В результате на водителя составили 7 протоколов. Сообщалось, что у мужчины была разбита голова и он вел себя агрессивно. Поэтому водителя отвезли в больницу.

По информации СМИ, машиной управлял Евгений Маковский – директор фирмы "Акваполимер Инжиниринг". Компания занимается проектированием, комплектацией и монтажом очистных сооружений.

Таким образом, за управление автомобилем в состоянии опьянения водителю может грозить 10,2 тысяч гривен штрафа с лишением права управления транспортными средствами на год.