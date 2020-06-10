В Киеве 10 июня произошло ДТП. Водитель сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Потерпевшей оказалась работница Оболонского управления полиции.

ДТП произошло в 17:15 на улице Маршала Малиновского. Об этом сообщили на фейсбук-странице "Киев Оперативный".

Важно ДТП под Житомиром с 4 жертвами: виновником может быть полицейский, его задержали

После совершения ДТП водитель не остановился, а просто поехал дальше. По информации страницы, виновным в ДТП оказался водитель Mercedes. В комментариях под постом утверждают, что мужчину уже задержала полиция.

Помощь пострадавшей оказали неравнодушные люди. Женщина сильно ушиблась и истекала кровью.

Улица Маршала Малиновского, где произошло ДТП: карта

Актуально В 4,5 раза быстрее нормы: в Киеве водитель разогнался до 224 километров в час

Фиксация ПДД в Киеве: что известно

С 1 июня в Киеве начали работу камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Только за 8 минут работы камеры зафиксировали 262 случая превышения скорости.

На второй день работы системы автофиксации количество фактов превышения скорости уменьшилась на 40%.

Сейчас в столице и Киевской области уже установлено 50 камер. Их разместили в тех местах, где по статистике погибало больше людей.

Камеры фото и видеофиксации в Киеве / Инфографика 24 канала