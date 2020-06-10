В Киеве водитель сбил на переходе женщину-полицейскую и сбежал
В Киеве 10 июня произошло ДТП. Водитель сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Потерпевшей оказалась работница Оболонского управления полиции.
ДТП произошло в 17:15 на улице Маршала Малиновского. Об этом сообщили на фейсбук-странице "Киев Оперативный".
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После совершения ДТП водитель не остановился, а просто поехал дальше. По информации страницы, виновным в ДТП оказался водитель Mercedes. В комментариях под постом утверждают, что мужчину уже задержала полиция.
Помощь пострадавшей оказали неравнодушные люди. Женщина сильно ушиблась и истекала кровью.
Улица Маршала Малиновского, где произошло ДТП: карта
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Фиксация ПДД в Киеве: что известно
- С 1 июня в Киеве начали работу камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Только за 8 минут работы камеры зафиксировали 262 случая превышения скорости.
- На второй день работы системы автофиксации количество фактов превышения скорости уменьшилась на 40%.
- Сейчас в столице и Киевской области уже установлено 50 камер. Их разместили в тех местах, где по статистике погибало больше людей.