У Києві 10 червня сталося ДТП. Водій збив жінку на пішохідному переході та втік з місця події. Потерпілою виявилася працівниця Оболонського управління поліції.

ДТП трапилася о 17:15 на вулиці Маршала Малиновського. Про це повідомили на фейсбук-сторінці "Киев Оперативный".

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Після скоєння ДТП водій не зупинився, а просто поїхав далі. За інформацією сторінки, винним у ДТП виявився водій Mercedes. У коментарях під дописом стверджують, що чоловіка вже затримала поліція.

Допомогу постраждалій надали небайдужі люди. Жінка сильно забилася та стікала кров'ю.

Вулиця Маршала Малиновського, де трапилася ДТП: карта

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Фіксація ПДР у Києві: що відомо

З 1 червня у Києві розпочали роботу камери фіксації порушень правил дорожнього руху. Лише за 8 хвилин роботи камери зафіксували 262 випадки перевищення швидкості.

На другий день роботи системи автофіксації кількість фактів перевищення швидкості зменшилася на 40%.

Наразі в столиці та Київській області вже встановлено 50 камер. Їх розмістили у тих місцях, де за статистикою гинуло найбільше людей.



Камери фото і відеофіксації у Києві / Інфографіка 24 каналу