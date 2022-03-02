В Киеве – воздушная опасность
2 марта 2022 , 16:20Читати новину українською
Источник:КГГА
В Киеве снова раздаются сирены. Всем жителям столицы немедленно следует уйти в укрытия.
По состоянию на 16:20, 2 марта, в Киеве уже несколько раз звучали сирены. В КГГА заверили, что столица и ее жители готовы к обороне.
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Может не хватать продуктов, однако боевой дух высокий
Как отметил заместитель главы КГГА Николай Поворозник, городу может не хватать теоретически каких-то бытовых вещей, однако достаточно боевого духа.
В столице старательно придерживаются комендантского часа, так что улицы – практически пустые.
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