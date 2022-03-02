В Киеве – воздушная опасность

В Киеве снова раздаются сирены. Всем жителям столицы немедленно следует уйти в укрытия.

По состоянию на 16:20, 2 марта, в Киеве уже несколько раз звучали сирены. В КГГА заверили, что столица и ее жители готовы к обороне.

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Может не хватать продуктов, однако боевой дух высокий

Как отметил заместитель главы КГГА Николай Поворозник, городу может не хватать теоретически каких-то бытовых вещей, однако достаточно боевого духа.

В столице старательно придерживаются комендантского часа, так что улицы – практически пустые.

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