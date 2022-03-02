Станом на 16:20 2 березня у Києві вже кілька разів лунали сирени. У КМДА запевнили, що і столиці, і її жителі готові до оборони.

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Може не вистачати продуктів, проте бойовий дух – високий

Як зазначив заступник голови КМДА Микола Поворозник, місту може не вистачати теоретично якихось побутових речей, проте точно достатньо бойового духу.

У столиці старанно дотримуються комендантської години, отож вулиці – практично пусті.



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