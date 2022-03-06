В Киеве – воздушная тревога

В Киеве объявили воздушную тревогу. Людям нужно срочно последовать в укрытие гражданской защиты.

Сирены в столице начали выть в 10:25. Кроме того, тревога также в Чернигове, Житомире и Белой Церкви.

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Напомним, из укрытий нельзя выходить, пока не объявят сигнал об отбое.

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