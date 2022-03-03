Все жители Киева – сохраняйте спокойствие и немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие. Возьмите туда с собой самые важные вещи.

Читайте также СБУ ликвидировала диверсионную группу, которая собирала информацию о воинских частях в Киеве

Помогайте родным и соседям! Пожалуйста, не покидайте укрытие, пока не услышите соответствующий сигнал об отбое воздушной тревоги.

ВСУ

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!