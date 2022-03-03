Все жители Киева – сохраняйте спокойствие и немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие. Возьмите туда с собой самые важные вещи.
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Помогайте родным и соседям! Пожалуйста, не покидайте укрытие, пока не услышите соответствующий сигнал об отбое воздушной тревоги.
- Ранее мэр столицы Виталий Кличко призвал украинцев не оставлять автомобили возле железнодорожного вокзала.
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