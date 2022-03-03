Усі мешканці Києва – зберігайте спокій та негайно прямуйте до найближчого укриття. Візьміть туди з собою найважливіші речі.
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Допомагайте рідним та сусідам! Будь ласка, не покидайте укриття, поки не почуєте відповідний сигнал про відбій повітряної тривоги.
- Раніше мер столиці Віталій Кличко закликав українців не залишати автомобілі біля залізничного вокзалу.
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