В Киеве – воздушная тревога: все в укрытие
28 февраля 2022 , 12:37Читати новину українською
Источник:КГГА
В Киеве объявили воздушную тревогу – воют сирены. Жители столицы должны немедленно спуститься в укрытие.
Об этом около 12:30 28 февраля сообщили в Киевской городской государственной администрации.
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Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты!
– отметили в КГГА.
Отмечаем, в городе раздаются сирены, сообщающие воздушную тревогу. Жители Киева должны найти ближайшее хранилище и находиться там, ожидая дальнейших инструкций.