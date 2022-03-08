В Киеве и Василькове воздушная тревога - все в укрытие

В Киеве и Василькове звучат сирены - объявили воздушную тревогу, город могут обстрелять.

В Киеве объявили воздушную тревогу, жители города должны как можно быстрее пройти в укрытия.

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Если раздается сирена воздушной тревоги, это означает, что на город могут сбросить вражеские снаряды. Жители должны укрыться в ближайших укрытиях и ждать отбоя тревоги.

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