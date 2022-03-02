В Киеве и области – воздушная тревога, всем немедленно в укрытие

Утром 2 марта в Киевской области начали звучать предупредительные сирены. Воздушную тревогу в столице и области объявили около 7:33.

Сохраняйте спокойствие и двигайтесь к ближайшему укрытию. Не покидайте его, пока не услышите ответный сигнал об отбое воздушной тревоги.

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По состоянию на утро 2 марта продолжаются уже седьмые сутки российского вторжения в Украину. Захватчики продолжают наступление на Киев, но тщетно.

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