В Киеве и области – воздушная тревога, всем немедленно в укрытие
2 марта 2022 , 07:37Читати новину українською
Источник:телеграм-канал КГГА
Утром 2 марта в Киевской области начали звучать предупредительные сирены. Воздушную тревогу в столице и области объявили около 7:33.
Сохраняйте спокойствие и двигайтесь к ближайшему укрытию. Не покидайте его, пока не услышите ответный сигнал об отбое воздушной тревоги.
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По состоянию на утро 2 марта продолжаются уже седьмые сутки российского вторжения в Украину. Захватчики продолжают наступление на Киев, но тщетно.
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