В Киеве воздушная тревога: всем в укрытие

Российские оккупанты продолжают наступление на украинскую столицу. Враг применяет артиллерию и авиацию, чтобы нанести масштабные удары по мирному населению.

Киев остается приоритетной целью российских оккупантов. Вместе с тем враг хочет нанести городу большие разрушения и постоянно бомбит мирное население.

Кстати НАТО может поддержать закрытие неба над Украиной: начинают переговоры

Воздушная тревога в Киеве

В Киеве объявлена воздушная тревога. Враг может снова начать активный обстрел столицы Украины.

Жителям нужно немедленно уйти в укрытие. Покидать безопасное место нельзя до соответствующего сигнала.

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