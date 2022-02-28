Верховная Рада уведомила жителей города об опасности. Сирены прозвучали 28 февраля в 20:15.

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"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!", – написали в сообщении.

Информацию продублировали на английском языке.

Напомним, в Киеве усилили комендантский час – он продлится с 20:00 в 7:00. Кроме того, с 28 февраля общественный транспорт в столице будет работать до 19:00.

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