Верховная Рада уведомила жителей города об опасности. Сирены прозвучали 28 февраля в 20:15.
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"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!", – написали в сообщении.
Информацию продублировали на английском языке.
Напомним, в Киеве усилили комендантский час – он продлится с 20:00 в 7:00. Кроме того, с 28 февраля общественный транспорт в столице будет работать до 19:00.
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