Верховна Рада сповістила жителів міста про небезпеку. Сирени пролунали 28 лютого, о 20:15.
До теми На Донеччині посилюють комендантську годину: що зміниться
"УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", – написали у повідомленні.
Інформацію продублювали англійською мовою.
Нагадаємо, у Києві посилили комендантську годину – вона триватиме з 20:00 о 7:00. Крім того, від 28 лютого громадський транспорт у столиці працюватиме лише до 19:00.