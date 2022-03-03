В Киеве воздушная тревога: всем в укрытие
3 марта 2022 , 21:55Читати новину українською
Источник:телеграм КГГА
В Киеве объявили воздушную тревогу. Людей призывают немедленно перейти в укрытие.
Соответствующая информация появилась на сайте КГГА. О тревоге объявили в 21:52 3 марта.
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В Киеве объявили о воздушной тревоге
Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!
– говорится в сообщении.
Власти призвали людей срочно пройти в укрытие гражданской защиты.
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