В Киеве возле "Лыбедской" якобы избили и похитили человека: видео

Видео обнародовали в соцсетях. Несколько мужчин не спеша средь бела дня затолкали неизвестную особу в машину и уехали.

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Сейчас детали этого инцидента неизвестны. В полиции также пока не комментируют ситуацию.

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