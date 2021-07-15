В Киеве возле "Лыбедской" якобы избили и похитили человека: видео

Видео обнародовали в соцсетях. Несколько мужчин не спеша средь бела дня затолкали неизвестную особу в машину и уехали.
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Сейчас детали этого инцидента неизвестны. В полиции также пока не комментируют ситуацию.
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Другие случаи
- В Киеве украинские правоохранители предупредили убийство сербского бизнесмена. Похищение и убийство мужчины организовали его жена и ее брат. Все – для того, чтобы завладеть 6 миллионами евро.
- Известная харьковская блогер Екатерина Якимов инсценировала собственное похищение. "Похитители" требовали у ее влиятельного спонсора 5 биткоинов. Однако обман разоблачили и девушку уже задержали.