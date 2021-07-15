У Києві біля "Либідської" нібито побили й викрали людину: відео

Відео оприлюднили у соцмережах. Декілька чоловіків не поспішаючи серед білого дня заштовхали невідому особу у машину й поїхали.
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Наразі деталі цього інциденту невідомі. В поліції також поки не коментують ситуацію.
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