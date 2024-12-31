Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на посты в социальных сетях. Обстоятельства и причины возгорания выяснят правоохранители.

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Вблизи станции метро киевляне заметили задымление

Во вторник, 31 декабря, возле станции метро в Голосеевском районе Киева загорелся троллейбус. Пользователи соцсетей пишут, что это могло произойти вследствие короткого замыкания. По словам очевидцев, на этом месте была оборвана контактная сеть, а провод упал на крышу троллейбуса.

Сильно дымит троллейбус возле станции метро "Ипподром". Наблюдается сильное задымление, не исключено, что есть возгорание. О пострадавших нет информации,

– сообщают киевляне.

В Голосеевском районе Киева загорелся троллейбус: видео

За сутки в Киеве произошли другие чрезвычайные происшествия

Вечером 30 декабря на столичных Позняках загорелась квартира на 13 этаже многоэтажки. Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар, который возник на площади 20 квадратных метров. Пострадавших в результате возгорания нет.

Утром 31 декабря Киев атаковали российские ракеты. В КГВА сообщили, что в Дарницком районе были найдены обломки ракет, упавшие на кровлю частного здания. Вследствие вражеского обстрела пожары не возникли, пострадавших также не было.