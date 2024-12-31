Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пости в соціальних мережах. Обставини та причини загоряння з'ясують правоохоронці.

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Поблизу станції метро кияни помітили задимлення

У вівторок, 31 грудня, поблизу станції метро в Голосіївському районі Києва загорівся тролейбус. Користувачі соцмереж пишуть, що це могло статися внаслідок короткого замикання. За словами очевидців, на цьому місці було обірвано контактну мережу, а дріт впав на дах тролейбуса.

Сильно димить тролейбус біля станції метро "Іподром". Спостерігається сильне задимлення, не виключено, що є загоряння. Про постраждалих немає інформації,

– повідомляють кияни.

У Голосіївському районі Києва загорівся тролейбус: відео

За добу у Києві сталися інші надзвичайні події

Ввечері 30 грудня на столичних Позняках загорілася квартира на 13 поверсі багатоповерхівки. Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу, яка виникла на площі 20 квадратних метрів. Постраждалих внаслідок загоряння немає.

Зранку 31 грудня Київ атакували російські ракети. У КМВА повідомили, що в Дарницькому районі було знайдено уламки ракет, що впали на покрівлю приватної будівлі. Внаслідок ворожого обстрілу пожежі не виникли, постраждалих також не було.