В Киеве возобновляют работу ЦПАУ
26 марта 2022 , 11:47Читати новину українською
Источник:КГГА
Центры предоставления административных услуг возобновляют работу в Киеве. Они заработают с 28 марта.
ЦПАУ будут работать с 10: 00 до 16: 00. В центрах будут выдавать готовые документы и предоставлять консультации по общим вопросам.
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Информацию о работе ЦПАУ; готовности и возможности получения ID-карты, загранпаспорта, вида на постоянное и временное проживание можно получить телефонами:
- (044) 202 60 38;
- (044) 202 60 39.
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