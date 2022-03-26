В Киеве возобновляют работу ЦПАУ

Центры предоставления административных услуг возобновляют работу в Киеве. Они заработают с 28 марта.

ЦПАУ будут работать с 10: 00 до 16: 00. В центрах будут выдавать готовые документы и предоставлять консультации по общим вопросам.

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Информацию о работе ЦПАУ; готовности и возможности получения ID-карты, загранпаспорта, вида на постоянное и временное проживание можно получить телефонами:

(044) 202 60 38;

(044) 202 60 39.

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