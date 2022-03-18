В Киеве враг обстрелял жилой квартал в Подольском районе

18 марта 2022 , 08:43
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Источник:

КГГА

Российские оккупанты утром 18 марта ударили по жилому кварталу Киева. Произошло это в Подольском районе столицы.

По данным КГГА на место происшествия сразу же выехали спасатели и медики.

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Известно, что враг нанес удары именно по жилым домам.

Киев подвергся очередному удару от врага. Обстрелян жилой квартал в Подольском районе. Характер, количество повреждений жилых домов и число пострадавших уточняется,
– сообщили в КГГА.

Заметим, что утром 18 марта враг обстрелял сразу ряд украинских городов. Речь идет о:

  • Львове – там враг попал в авиаремонтный завод,
  • Днепре,
  • Харькове,
  • Запорожье.

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Добавим, что враг беспощадно обстреливает Киевщину. К примеру, ракетный удар полностью уничтожил дома в Калиновке. Одна женщина погибла, еще одного мужчину так и не смогли найти.

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Автор: Альона Захарова