В Киеве враг обстрелял жилой квартал в Подольском районе

Российские оккупанты утром 18 марта ударили по жилому кварталу Киева. Произошло это в Подольском районе столицы.

По данным КГГА на место происшествия сразу же выехали спасатели и медики.

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Известно, что враг нанес удары именно по жилым домам.

Киев подвергся очередному удару от врага. Обстрелян жилой квартал в Подольском районе. Характер, количество повреждений жилых домов и число пострадавших уточняется,

– сообщили в КГГА.

Заметим, что утром 18 марта враг обстрелял сразу ряд украинских городов. Речь идет о:

Львове – там враг попал в авиаремонтный завод,

Днепре,

Харькове,

Запорожье.

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Добавим, что враг беспощадно обстреливает Киевщину. К примеру, ракетный удар полностью уничтожил дома в Калиновке. Одна женщина погибла, еще одного мужчину так и не смогли найти.

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