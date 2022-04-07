В Киеве во время военного положения запретили посещать леса
7 апреля 2022 , 12:35Читати новину українською
Источник:КГГА
В период действия военного положения в Киеве запретили посещать леса. Также туда нельзя въезжать машинами и другой техникой.
Запрет был введен, чтобы предотвратить угрозу возникновения в лесах пожаров и минимизировать их последствия.
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Власти напоминают о жестком запрете на сжигание сухостоя. За нарушение предусмотрена административная ответственность – штраф.
Заметим, что в Киевской области гражданским тоже нельзя ходить в леса. Это позволено сейчас только военным и правоохранителям.
Важно – Страшные кадры сожженной и разрушенной Бородянки: