Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации. Также рассказали о причине пожара.

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Что известно о пожаре в райуправлении полиции

Пожар произошел в 00:50 в трехэтажном здании Печерского райуправления полиции. На место сразу же вызвали ГСЧС. Спасатели ликвидировали пожар.

К счастью, обошлось без пострадавших. Распространение огня и осложнений не произошло.

Вероятная причина – возникновение аварийных режимов работы в электросети,

– отметили в КГВА.

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Масштабный пожар на СТО в Киеве

Утром 2 марта в Киеве на проспекте Бандеры возник пожар. Огонь охватил местную станцию технического обслуживания.

По информации ГСЧС, на территории завода произошло возгорание в боксе станции технического обслуживания. Спасатели оперативно и ликвидировали огонь на площади в 100 квадратных метров.

К счастью, жертв и пострадавших нет. Причины пожара будут устанавливаться правоохранительными органами.