Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Також розповіли про причину пожежі.

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Що відомо про пожежу в райуправлінні поліції

Пожежа сталася о 00:50 у триповерховій будівлі Печерського райуправління поліції. На місце одразу ж викликали ДСНС. Вогнеборці ліквідували пожежу.

На щастя, минулося без постраждалих. Поширення вогню та ускладнення не відбулося.

Ймовірна причина – виникнення аварійних режимів роботи в електромережі,

– зазначили у КМВА.

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Масштабна пожежа на СТО у Києві

Вранці 2 березня у Києві на проспекті Бандери виникла пожежа. Вогонь охопив місцеву станцію технічного обслуговування.

За інформацією ДСНС, на території заводу сталось загоряння в боксі станції технічного обслуговування. Рятувальники оперативно та ліквідували вогонь на площі 100 квадратних метрів.

На щастя, жертв та постраждалих немає. Причини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.