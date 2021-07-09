В Киеве взорвалась шаурма: в МАФе не выдержал газовый баллон

В Киеве на Оболони возле станции метро "Героев Днепра" 9 июля произошел взрыв в МАФе где торгуют шаурмой. Не выдержал газовый баллон, который используют для приготовления этого блюда.

На место происшествия прибыли медики, пожарные и полиция. К счастью, никто не пострадал.

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Причины взрыва

Об инциденте сообщил депутат Киевсовета Владислав Трубицын, возглавляющий постоянную комиссию по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства.

Он рассказал, что произошла разгерметизация газового трубопровода от газового баллона до станка по запеканию мясного блюда – произошла вспышка газовоздушной смеси.

Об инциденте также сообщают в сообществе "Киев Оперативный". Сообщение подписали так: "Взрывная шаурма".

Опасные МАФы обещают закрывать

В своем сообщении в Фейсбуке Трубицын также отметил, что если во время проверки законных МАФов будут выявлены хотя бы минимальные нарушения требований пожарной безопасности, то последствия для владельцев будут неутешительными.

Будут составляться акты и расторгаться договоры на торговлю. Ведь никто не имеет права подвергать опасности людей,

– обещает депутат.

Он также добавил, что отныне будут придирчиво относиться к проверкам МАФов.