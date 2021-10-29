В Киеве задержали адвоката, который сам создал клиентам проблемы, а затем требовал 2 квартиры

В Киеве правоохранители задержали руководителя адвокатского объединения и его пособника. Они пытались мошенническим путем выманить у супругов 400 тысяч долларов или 2 квартиры в центре Киеве.

Адвокат ранее представлял интересы супруги

На супругов начали поступать заявления в суд о взыскании мнимых долгов, отмене права собственности на принадлежащее им имущество, совершении уголовных правонарушений и тому подобное. Однако ни с одним из истцов мужчина и женщина даже не были знакомы и никак договоров не заключали.

Читайте также Пытки и вымогательство денег: сотрудников СБУ подозревают в похищении иностранца

Сразу после этого с пострадавшими связался адвокат, который уже ранее представлял их интересы. Он заявил, что знает о "проблемах" клиентов и предложил свои услуги. Адвокат отрекомендовал себя как "лучший адвокат в спорах указанной категории". По предварительной информации, именно он и создал все проблемы супругов.

Во время встреч с супругами юрист уверял клиентов, что, мол, полиция решительно настроена привлечь их к уголовной ответственности. Он угрожал "рисками", что суд может одобрить решение не в их пользу. Адвокат говорил, что решение дела законным способом займет более 3 лет.

Таким образом, создав своими действиями впечателение у супругов о фактической невозможности решения их проблем законным способом, 31-летний юрист предложил передать ему 2 квартиры в центре Киева или предоставить 400 тысяч долларов,

– говорится в сообщении.

Эти деньги якобы должны были пойти на взятки в Министерстве юстиции, полиции и судах. После такого заявления своего "защитника" супруги обратились в Государственное бюро расследований.

Адвокат разработал систему паролей

Для передачи денег адвокат привлек посредника. Он даже разработал систему паролей и условных обозначений для маскировки своих противоправных действий.

28 октября злоумышленника и посредника задержали после получения 400 тысяч долларов взятки. Интересно, что в рюкзаке адвоката была еще большая сумма наличных.



В рюкзаке адвоката нашли крупную сумму наличных неустановленного происхождения

Правоохранители открыли уголовное дело по предварительной квалификации о мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой лиц. Вскоре злоумышленникам сообщат о подозрении, а суд изберет меру пресечения. Теперь адвокату грозит 12 лет тюрьмы и конфискация имущества.

Кстати, обвинение проверяет версию о причастности к мошеннической схеме работников правоохранительных органов.



Вскоре адвокату сообщат о подозрении