В Киеве задержали информатора оккупантов, назвавшегося монахом

Полиция Киева задержала сторонника "русского мира". Мужчину задержали по подозрению в разведывательно-диверсионной деятельности.

Мужчина поддерживал действия путинской армии на территории Украины и пропагандировал идеи "русского мира". В то же время задержанный сотрудничал с оккупантами, передавал врагу важную информацию.

Обратите внимание На Днепропетровщине задержали 8 диверсантов: один человек приехал из Москвы

Сторонник "русского мира" назвался монахом

41-летний сторонник "русского мира" назвался монахом одного из храмов. Оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины задержали его на одной из станций метро.

Свидетельствуют о возможной причастности к разведывательно-диверсионной деятельности и пособничестве россиянам вещественные доказательства, которые изъяли в его доме.



В доме злоумышленника обнаружили вещественные доказательства против него / Фото Нацполиции

В телефоне подозреваемого обнаружили:

переписка с российскими абонентами с призывами к уничтожению украинцев;

фото объектов критической инфраструктуры;

аудиозаписи с информацией о расположении блокпостов.

Злоумышленника передали работникам Службы безопасности Украины, которые проведут дальнейшие следственные действия.

Заметьте – ДРГ, которая планировала покушение на Зеленского, задержали: смотрите видео