В Киеве задержали информатора оккупантов, назвавшегося монахом
Источник:Национальная полиция
Полиция Киева задержала сторонника "русского мира". Мужчину задержали по подозрению в разведывательно-диверсионной деятельности.
Мужчина поддерживал действия путинской армии на территории Украины и пропагандировал идеи "русского мира". В то же время задержанный сотрудничал с оккупантами, передавал врагу важную информацию.
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Сторонник "русского мира" назвался монахом
41-летний сторонник "русского мира" назвался монахом одного из храмов. Оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины задержали его на одной из станций метро.
Свидетельствуют о возможной причастности к разведывательно-диверсионной деятельности и пособничестве россиянам вещественные доказательства, которые изъяли в его доме.
В доме злоумышленника обнаружили вещественные доказательства против него / Фото Нацполиции
В телефоне подозреваемого обнаружили:
- переписка с российскими абонентами с призывами к уничтожению украинцев;
- фото объектов критической инфраструктуры;
- аудиозаписи с информацией о расположении блокпостов.
Злоумышленника передали работникам Службы безопасности Украины, которые проведут дальнейшие следственные действия.
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