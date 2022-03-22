Чоловік підтримував дії путінської армії на території України та пропагував ідеї "руского міра". Водночас затриманий співпрацював із окупантами, передавав ворогу важливу інформацію.
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Прихильник "руского міра" назвався монахом
41-річний прихильник "руского міра" назвався монахом одного з храмів. Оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції України затримали його на одній зі станцій метро.
Свідчать про можливу причетність до розвідувально-диверсійної діяльності та пособництво росіянам речові докази, які вилучили у його помешканні.
У помешканні зловмисника виявили речові докази проти нього / Фото Нацполіції
У телефоні підозрюваного виявили:
- листування з російськими абонентами із закликами до знищення українців;
- фото об'єктів критичної інфраструктури;
- аудіозаписи з інформацією щодо розташування блокпостів.
Зловмисника передали працівникам Служби безпеки України, проведуть подальші слідчі дії.
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