Чоловік підтримував дії путінської армії на території України та пропагував ідеї "руского міра". Водночас затриманий співпрацював із окупантами, передавав ворогу важливу інформацію.

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Прихильник "руского міра" назвався монахом

41-річний прихильник "руского міра" назвався монахом одного з храмів. Оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції України затримали його на одній зі станцій метро.

Свідчать про можливу причетність до розвідувально-диверсійної діяльності та пособництво росіянам речові докази, які вилучили у його помешканні.



У помешканні зловмисника виявили речові докази проти нього / Фото Нацполіції

У телефоні підозрюваного виявили:

листування з російськими абонентами із закликами до знищення українців;

фото об'єктів критичної інфраструктури;

аудіозаписи з інформацією щодо розташування блокпостів.

Зловмисника передали працівникам Служби безпеки України, проведуть подальші слідчі дії.

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