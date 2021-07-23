Бросался на людей и резал себя: в Киеве на Соломенке задержали мужчину с ножом – фото

Патрульным пришлось применять силу против 42-летнего жителя Киева. Он агрессивно вел себя и бросался с ножом на прохожих в Соломенском районе столицы.

Правоохранители узнали о вооруженном злоумышленнике от свидетелей, которые увидели неадекватного мужчину с ножом на улице Уманской. Патрульные, прибывшие на место, быстро обнаружили опасного и агрессивного нарушителя спокойствия.

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На замечания инспекторов мужчина никак не реагировал, однако ругался и продолжал агрессивно себя вести.

Задержали после того, как начал себя калечить

Инцидент произошел на улице Уманской днем 21 июля. Мужчина с ножом бросался на прохожих, однако никого не порезал.

Полицейские поняли, что на их замечания и просьбы злоумышленник не будет реагировать.

Кроме того, мужчина начал резать себе ножом живот и руки.

Правоохранители отобрали у него оружие и задержали нарушителя.



Злоумышленник успел порезать себя / Фото полиции Киева

Следователи открыли уголовное производство относительно хулиганства и сообщили фигуранту о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Если мужчину признают виновным в суде, ему грозит до 7 лет лишения свободы.