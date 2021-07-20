Несколько раз ударил ножом: в Киеве задержали одессита, который едва не убил знакомого – фото

Двое знакомых поссорились между собой и начали выяснять отношения. Закончился конфликт дракой с несколькими ножевыми ранениями. Произошел инцидент 18 июля в Святошинском районе Киева.

Полицейские узнали о преступлении от врачей, которые оказывали помощь пострадавшему. Следователи быстро выяснили, что кровавую драку устроил 32-летний одессит. Несмотря на довольно молодой возраст злоумышленник уже успел отсидеть за умышленное убийство.

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Злоумышленника задержали. Ему грозит до 8 лет заключения.

Подрались из-за оскорбления жены

Полицейские изъяли у задержанного тапочки с кровью / Фото полиции Киева

Правоохранители утверждают, что 42-летний потерпевший и его односельчанин во время пьянки начали обсуждать гражданскую жену одного из них.

Пострадавший каким-то образом оскорбил женщину своего собутыльника, из-за чего между ними и началась ссора. Впоследствии мужчины начали драться.

Во время выяснения отношений один из участников конфликта схватил нож и несколько раз ударил оппонента в грудь, по лицу и рукам. После этого злоумышленник скрылся.

Раненого прооперировали, а подозреваемого в совершении преступления задержали через несколько часов после драки. В арендованном жилье фигуранта дела нашли пакет с окровавленным одеждой. Кроме того, следователи установили, что отпечаток обуви задержанного совпадает со следами на месте преступления.

Мужчине уже сообщили по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений. Вскоре суд выбирать ему меру пресечения.