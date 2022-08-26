Засунул гранату себе под футболку: опасного пассажира задержали на вокзале в Киеве

В настоящее время правоохранители устанавливают, откуда 59-летний мужчина взял боеприпас. Также они выясняют, каковы были его намерения.

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Мужчина пришел на вокзал с гранатой

В День Независимости Украины полицейские полка полиции особого назначения №1 увидели подозрительного мужчину у входа в Центральный железнодорожный вокзал. Житель Винницкой области скотчем привязал к себе предмет, похожий на гранату с запалом.

На место происшествия прибыли сотрудники отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта и взрывотехники столичного главка. Они изъяли у пассажира боевую гранату Ф-1.



Мужчина приклеил к себе гранату | Фото полиции Киева

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Нарушителю грозит тюрьма

Правоохранители задержали мужчину. Они проводят досудебное расследование.

Следователи открыли уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет в тюрьме. Вскоре нарушителю сообщат о подозрении.



Гранату изъяли / Фото полиции Киева

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