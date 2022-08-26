Запхав гранату собі під футболку: небезпечного пасажира затримали на вокзалі у Києві

Наразі правоохоронці встановлюють, звідки 59-річний чоловік взяв боєприпас. Також вони з'ясовують, якими були його наміри.

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Чоловік прийшов на вокзал із гранатою

У День Незалежності України поліцейські полку поліції особливого призначення № 1 побачили підозрілого чоловіка біля входу до Центрального залізничного вокзалу. Житель Вінниччини скотчем прив'язав до себе предмет, схожий на гранату із запалом.

На місце події негайно прибули співробітники відділу поліції на станціях залізничного транспорту та вибухотехніки столичного главку. Вони вилучили в пасажира бойову гранату Ф-1.



Чоловік приклеїв до себе гранату | Фото поліції Києва

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Порушнику загрожує в'язниця

Правоохоронці затримали чоловіка. Наразі вони проводять досудове розслідування.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами.

Санкція статті передбачає від 3 до 7 років у в'язниці. Невдовзі порушнику повідомлять про підозру.



Гранату вилучили / Фото поліції Києва

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