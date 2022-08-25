Пресслужба поліції Дніпропетровщини у коментарі 24 каналу повідомила, що наразі триває слідство. Повідомлення правоохоронцям надійшло близько 16:20.

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Інцидент відбувся в одному з кафе, розташованому поблизу автовокзалу. За даними місцевих телеграм-каналів, чоловік погрожував людям розправою.

Деталі затримання

У поліції розповіли, що на місце інциденту прибула слідчо-оперативна група поліції, а також – поліцейські спецпідрозділу КОРД. Правоохоронці затримали 23-річного місцевого жителя. У нього вилучили знаряддя злочину.

Деталей наразі не розкривають.

За цим фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство),

– мовиться у повідомленні.

Правоохоронці нагадали, що санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

П'яний одесит "замінував" потяг

У Нацполіції розповіли, що чоловік напідпитку зателефонував правоохоронцям та повідомив, що потяг Одеса – Чернівці заміновано. На щастя, жодних спеціальних пристроїв, які загрожували б громадянам загибеллю чи іншими тяжкими наслідками, не виявили.

Згодом вдалося встановити, що чоловік посварився з дружиною. Коли вона пішла з дому, "мінувальник" вирішив, що вона може поїхати до Чернівців й вирішив завадити цьому.