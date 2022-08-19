Так, чоловік напідпитку зателефонував до поліції за номером "102" та заявив, що потяг Одеса – Чернівці заміновано.

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Що трапилось

Правоохоронці швидко дізналися, що вказаний залізничний транспорт перебуває в депо і готується до відправлення. Працівники спеціальних служб кілька годин перевіряли об’єкт і не знайшли жодних спеціальних пристроїв, які загрожували б громадянам загибеллю чи іншими тяжкими наслідками.

Вже наступного дня поліцейські затримали правопорушника за місцем проживання. Одесит пояснив, що у нетверезому стані посварився з дружиною, а коли вона пішла з дому, то припустив, що жінка може поїхати до родичів у Чернівці. Тож для того, щоб завадити їй, він "замінував" залізничний транспорт.

У фігуранта вилучили речові докази, які скерували на проведення експертизи в рамках провадження, розпочатого за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України. Триває слідство,

– сказала слідча Анжела Пантелейчук.

Чоловіку загрожує позбавлення волі

Анжела Пантелейчук нагадала, що за усвідомлене неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності чинним законодавством передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 6 років.

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