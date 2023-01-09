Двум предателям уже сообщили о подозрении. Теперь их планируют привлечь к ответственности.

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В Киеве разоблачили организаторов российской "фабрики троллей"

Как стало известно, злоумышленники призывали в соцсетях поддерживать войну России против Украины и оправдывали военные преступления оккупантов. В качестве первоисточника вражеские агенты использовали телеграм-канал московского пропагандиста Юрия Подоляки – российского блогера, у которого более 2,7 миллиона подписчиков.

"Тролли" распространяли его публикации через репосты или под видом "собственных" публикаций в соцсетях. Подрывную деятельность в Киевской области организовали двое местных жителей,

– рассказали правоохранители.

В результате все доказательства, компьютеры и мобильные телефоны для проведения предательства обнаружили в домах злоумышленников в Киеве и Белой Церкви.

Предатели также пытались привлечь новых участников пропагандистской "ячейки" Кремля. Они использовали сотни бот-аккаунтов, от имени которых распространяли и комментировали сообщения с российской пропагандой.

Предателям сообщили о подозрении

СБУ сообщила о подозрении двум злоумышленникам по статье об оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии России против Украины. Суд избрал меру пресечения для предотвращения уклонения предателей от уголовной ответственности.

СБУ разоблачила вражеских агентов / фото Служба безопасности Украины

Во Львовской области поймали российского агента

Недавно в СБУ рассказали, что инженер одного из госпредприятий, расположенных на Востоке, ездил по городам Украины и собирал разведданные для российской ФСБ. Мужчина передавал врагу информацию об объектах энергетики и железнодорожной инфраструктуре.

В итоге правоохранители разоблачили мужчину и задержали его. Злоумышленник обвиняется в государственной измене и оправдывании вооруженной агрессии России против Украины.