Двом зрадникам вже повідомили про підозру. Наразі їх планують притягнути до відповідальності.

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У Києві викрили організаторів російської "фабрики тролів"

Як стало відомо, зловмисники закликали у соцмережах підтримувати війну Росії проти України та виправдовували воєнні злочини окупантів. Як першоджерело ворожі агенти використовували телеграм-канал московського пропагандиста Юрія Подоляки – російського блогера, який має понад 2,7 мільйона підписників.

"Тролі" поширювали його публікації через репости або під виглядом "власних" публікацій у соцмережах. Підривну діяльність на Київщині організували двоє місцевих жителів,

– розповіли правоохоронці.

У підсумку усі докази, комп’ютери та мобільні телефони для проведення зради виявили у домівках зловмисників у Києві та Білій Церкві.

Зрадники також намагалися залучити нових учасників пропагандистського "осередку" Кремля. Вони використовували сотні бот-акаунтів, від імені яких поширювали та коментували дописи з російською пропагандою.

Зрадникам повідомили про підозру

СБУ повідомила про підозру двом зловмисникам за статтею про виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України. Суд обрав міру запобіжного заходу для запобігання ухилення зрадників від кримінальної відповідальності.

СБУ викрила ворожих агентів / фото Служба безпеки України

На Львівщині спіймали російського агента

Нещодавно в СБУ розповіли, що інженер одного з держпідприємств, розташованих на Сході, їздив по містах України та збирав розвіддані для російської ФСБ. Чоловік передавав ворогу інформацію про об’єкти енергетики та залізничної інфраструктури.

У підсумку правоохоронці викрили чоловіка і затримали його. Зловмисника звинувачують у державній зраді та виправдовуванні збройної агресії Росії проти України.