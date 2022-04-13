В Киеве задержали россиян, незаконно пересекших государственную границу

Столичные правоохранители задержали злоумышленников, которые незаконно пересекли границу Украины. Преступниками оказались граждане России.

Задержанные мужчины организовали целую схему. Она позволяла незаконно пересекать границу с Украиной гражданам России. Делалось это для преступной деятельности против военных нашей страны.

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Задержанным грозит до 9 лет заключения

Задержанными оказались трое российских мужчин 1992 и 1998 годов рождения. Помещение, где они проживали, обыскали. Там полицейские обнаружили банковские карты, средства связи и флеш-накопители.

Впоследствии выяснилось, что в течение 2021 – 2022 годов злоумышленники незаконно пересекли границу с Украиной. Это делали для того, чтобы препятствовать деятельности украинских военных и другим формированиям, которые защищают наше государство.

Следовательно, злоумышленники снимали жилье в Киеве и подыскивали граждан Украины, готовых к сотрудничеству. Последние открывали в банках на свое имя счета, осуществляли переводы. Также они способствовали передвижению россиян по стране и передавали сведения, необходимые преступникам.

Злоумышленников уже держат под стражей. Им грозит лишение свободы сроком до 9 лет.

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