В Киеве зафиксировали новый температурный рекорд: самый теплый день за 141 год

В Киеве зафиксировали не только самую теплую ночь, за все время наблюдений, но и самый жаркий день – 16 июля. Такой результат впервые записали за 141 год.

Последний рекорд, известный ученым, был установлен в 1931 году. 16 июля 2021 года температура воздуха составляла +28,8°С, что на 0,4°С выше рекордного значения.

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Более 20 рекордов

Всего в столице с начала года было зафиксировано более 20 температурных рекордов. К примеру, ночь на 16 июля оказалась самой теплой на протяжении всего периода наблюдения – 24,4 градуса тепла.

Вот несколько других рекордов:

23 июня Киев побил температурный рекорд за последние 75 лет. Впервые с 1946 года столбик термометра в этот день поднялся до отметки +34.

24 июня Киев второй день подряд бил температурные рекорды – такой жары в столице не было 136 лет.

Напомним, что вчера, 19 июля, в столице был мощный ливень – затопило 2 станции метро и остановилось движение наземного транспорта.