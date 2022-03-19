В Киеве зафиксировано значительное ухудшение качества воздуха: КГГА просит не выходить на улицу

В Киеве отмечено значительное ухудшение качества воздуха. Наблюдается превышение концентраций пыли.

Отмечается, что в ночь на 19 марта концентрация пыли в атмосферном воздухе столицы превышала предельно допустимую в 2 – 3 раза. Такая ситуация вызвана пожарами в окрестностях Киева, в частности в Гостомеле, Буче, на индустриальных объектах, а также движением воздушных масс от источников возгорания и низкой скоростью ветра.

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Советы от КГГА

В Киевской городской государственной администрации рекомендуют жителям столицы:

не выходить на улицу;

закрыть окна и завесить их влажными простынями;

пить много воды;

если есть воздухоочиститель, включить его на максимальную мощность.

В КГГА добавили, что по состоянию на утро 19 марта ситуация улучшилась. Превышения предельно допустимых концентраций в воздухе отсутствуют.

Отмечается, что концентрации других загрязняющих веществ, в частности оксида и диоксида азота, оксида серы, озона, формальдегида, оксида углерода и сероводорода, также возросли, однако превышение предельно допустимых показателей не выявлено.

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