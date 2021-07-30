Возле Офиса Президента нашли подозрительную сумку: идет проверка
30 июля 2021 , 14:57Читати новину українською
Источник:"Сегодня"
В Киеве на Банковой обнаружили подозрительную сумку. Ее оставили перед зданием Офиса Президента. Специалисты проверяют ее содержимое.
Инцидент произошел 30 июля перед 15:00. Сначала ряд СМИ сообщили о возможном заминировании здания.
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Впрочем, в полиции Киева 24 каналу ответили, что сообщений о заминировании в действительности не поступало. Зато под стенами ОП нашли подозрительный предмет. На месте работают взрывотехники.
Что происходит под ОП: смотрите видео
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